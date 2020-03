Stav pacienta, jemuž lékaři podali experimentální lék, se výrazně zlepšil

Lék do ČR dorazil ve středu a byl okamžitě podán pacientovi.

S poskytnutím léku musel souhlasit výrobce – společnost Gilead, která lék poskytla v rámci pokusné léčby. Společnost v pondělí kvůli enormnímu zájmu s udělováním povolení k pokusné léčbě přestala. Jedinou výjimku budou tvořit těhotné ženy a děti mladší 18 let.

Klinické testy léku Remdesivir začaly v USA před několika dny. Lékaři chtějí do testů zapojit dohromady na 400 lidí v 50 zemích. Polovině z nich přitom dají Remdesivir, zatímco zbytku bude podáno pouze placebo, tedy látka bez účinku upravená do stejné podoby jako lék. Výsledky studie by mohly být na konci března.