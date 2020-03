Starosta Černošic k článku o špacírování lidí, co by měli být v karanténě: Straníte Babišovi a přiděláváte mi práci

„Novinařina obzvlášť v těchto situacích se má právě dělat z ulice, být co nejblíže k lidem. Ze starostenské ani jiné kanceláře nelze pak vidět třeba to, jak v době celostátní karantény, kdy se může ven jen do práce, k lékaři, do lékárny, do obchodu a se psem, se v Černošicích před jednou menší hospodou úterní odpoledne dobře baví v těsném hloučku tucet místních. Většina bez zakrytých úst zvesela popíjí pivo prodané přes dveře,“ řekl k tomu reportér Práva Jindřich Ginter.