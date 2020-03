Šmucler: Někdo by měl říct, ty vire hnusný, my se tě nelekneme

Ještě minulou neděli jste říkal, že vláda situaci nezvládá a že máte jako stomatologové málo informací. Zlepšila se situace?

Velmi dobře jsme zapracovali s ministerstvem vnitra, odkud jsme dostali nejvíc informací a celý týden sledujeme, jak se sem dostává materiál. Jediný problém, který jsme řešili, je to, jak by se to mělo dělit mezi obory. V pátek jsem se zlobil kvůli rozdělení první dodávky 1,1 milionů respirátorů, ze kterých stomatologům žádné nedorazily.

Záleží to ale na krajích. Komunikujete tedy s nimi?

Nerad se hádám, ale co nadělám. Stojí mně to nervy, ale už dva kraje upravily názor. Jednáme i s ministerstvem zdravotnictví o systému distribuce, ale to bych teď nerad prozrazoval. Pojďme to prostě spravedlivě a zodpovědně rozdělovat, můžeme přestat panikařit a pojďme spíš řešit ty ekonomické dopady.

Máme dvě zubařky bez respirátorů v Olomouckém kraji, nezavřely to a makají. Je to asi jako ve Stalingradu

Jak jednání na ministerstvu zdravotnictví v těchto dnech probíhají.

Věcně ta jednání vypadají tak, že na sebe máme jednu aplikaci a posíláme si vzkazy. Viděli jsme se například na Radě poskytovatelů MZ (externí odborný poradní sbor ministra - pozn. red.). Je potřeba, aby s řešením přicházeli zkušení manažeři. Úžasné věci říkal například rektor UK Tomáš Zima nebo ředitel nemocnice v Motole a exministr zdravotnictví Miloslav Ludvík ohledně toho, jak vyšetřovat lékaře a sestřičky.

Rozhovor s prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem o rozdělování zdravotnických pomůcek Video: Novinky

Takže máte dostatek informací z ministerstva?

Nedostal jsem ani papír, co to je ta karanténa, vím to z televize. Ale dokážu si poradit a v této situaci je to poslední nějak brečet. Jediné, co teď potřebuji, je, aby moji lidi dostali slíbené respirátory, aby někde nezmizely a aby to nedostal úředník místo onkologa. Pak určíme ordinace, které budou fungovat, a pak už můžeme jen zvedat ekonomiku. Lékaři jsou stateční, třeba máme dvě zubařky bez respirátorů v Olomouckém kraji, nezavřely to a makají. Je to asi jako ve Stalingradu, zůstali v obklíčení, vědí, že to mohou odskákat, ale prostě tam s těmi lidmi žijí.

Měl by přijít někdo a říct, hele ty vire mizerný hnusný, my se tě nelekneme, my kvůli tobě nezničíme celé české hospodářství ani budoucnost a život mladých lidí

V souvislosti s vládními opatřeními jste byl často směrem k vládě velmi kritický. Udělal vy byste něco jinak?

S tím kritický si možná nerozumíme. Někdo říká, že se to má dělat nějak, a já dávám návrhy a snažím se to řešit. Myslím, že se nesnažím být kritický, protože je to je mi houby platný. A dokonce i vím, že když mě někdo naštve, tak vím, že druhý den ho budu potřebovat.

Nemělo by to být takové to, co tady ve Východní Evropě milujeme, že jeden člověk všechno vyřeší, takový systém Rusko-Vladimír Putin

Je to tak, že s kritikou tedy radši šetříte, protože to nemůžete říct naplno?

Dokonce to od samého začátku říkám úplně obráceně. Je to něco jako když byla Británie ve válce a přišel Winston Churchill z opozice a řekl, že teď musíme držet, budeme umírat na plážích a budeme krvácet, ale my tu válku vyhrajeme.

Teď by měl někdo přijít a říct, hele ty vire mizerný hnusný, my se tě nelekneme, my kvůli tobě nezničíme celé české hospodářství ani budoucnost a život mladých lidí, když se zastaví fabriky, skončí na hypotékách, osobních bankrotech. Vlastní koronavirus bude pro mladé lidí představovat asi týdenní chřipku, ale to, že jim propadne hypotéka se s nimi potáhne do konce života.

Musíme v tuto chvíli držet jednu basu. Já jako stomatolog řadu věcí dávám na fóra a jsem překvapený kolik chytrých názorů tam je. Nemělo by to být takové to, co my tady ve Východní Evropě milujeme, že jeden člověk všechno vyřeší, takový systém Rusko-Vladimír Putin.

Máte pocit, že jsme v takové době?

Myslím, že nevyužíváme potenciál lidí. Znám spoustu čtyřhvězdičkových generálů, se kterými jsem mluvil a nikdo je nepovolal. Mám pocit, že dost netestujeme a máme tu zkušené lidi jako profesor Konvalinka nebo Zima, kteří to umí. Spíš bych se snažil lidi propojit. Nechci se teď dohadovat s premiérem. Máme teď velkou emergenci, nepochybně to vyvolá zásadní změny ve společnosti, zaniknou fabriky, lidé se budou muset přeškolit a nepochybně to otřese i s politickou sférou, ale o to přeci nejde.

Dával jste hezký příklad s Winstonem Churchillem. Můžete být třeba vy tím, kdo přijde?

Teď mám úkol sehnat 140 tisíc respirátorů a snažím se spíš vystupovat tak, abych je dostal, a ne aby mi je zarazili jen proto, že se Šmucler zviditelňuje. Úkol je teď pracovat.

Nabízí se otázka, co pak až to všechno skončí a kdy vlastně bude to pak?

Myslím, že pak bychom měli řešit teď. Myslím, že jsme snad vyřešili relativní prkotiny typu respirátory, a teď čeká věc, která bude těžká, ale česká medicína je na ni připravená. Česká medicína to dá, měli bychom se dívat na pozitivní případy. Tady je furt Itálie a řešíme, že přibyli čtyři lidi s koronavirem, což je asi tak atraktivní, kdyby byla tiskovka vlády k tomu, kolik bylo autonehod, kde řeknou, že jsme se čtyři hodiny neviděli a mezitím bouralo auto v Broumově.

Potřebovali bychom říct, že jsou případy v Koreji, zvládli to úžasně, jsme toho schopní? Je země, se kterou jsme spojeni historií. Je to Německo, všechny ekonomický věci podle mě nastavilo správně, jen to teď musíme překládat do Česka. Ale měli bychom lidem říkat, jak dobře to Němci zvládají a jak to vlastně funguje a ne, jak je Itálie hrozná a my jsme nejlepší na světě.

Lidé potřebují naději, to je jedna věc. Druhá věc je, co bude virus dělat a jak se má řídit epidemie. To má říkat pan profesor Prymula. Máme neuvěřitelné štěstí, že tam je.

Směji se ti koronavire. Možná mi bude blbě, možná mě zabiješ, ale já na tebe kašlu, nebudeme vyjednávat a nebudeme se bát

Jak dlouho se s tím podle vás budeme prát?

Třeba Američané říkají, že teplé počasí na to má pozitivní vliv. Ale pravděpodobně hodně lidí to postihne a možná to tu bude další tři nebo čtyři měsíce. Já to nevím, ale možná by bylo lepší to dostat, prodělat to a pak můžeme jít do první linie.

Bylo by podle vás lepší to dostat?

Řeknu takovou lidskou volbu. Napsal jsem svým zubním lékařům, že se těším, až to dostanu, teď mi to vyčítají, ale já jsem to myslel tak, že jsem trochu velitel v bitvě a měl bych být v první řadě. Když jde důstojník v první řadě a snáší to, co ti ostatní lidi, tak to funguje. Tím chci říct: já se ti směji koronavire. Možná mi bude blbě, možná mě zabiješ, ale já na tebe kašlu, nebudeme vyjednávat a nebudeme se bát.

Nebuďme vyděšení, nezastavme svět. Je to opravdu jen těžší chřipka, která má násobně vyšší smrtnost, ale není to nic, co bychom nemohli dát. Vy mladí to prostě zvládnete

Druhá věc je úplně praktická, mám 80letého vážně nemocného tatínka a nemohu ho vidět. Když budu takhle zdravý a koronavirus do září třeba nezmizí, tak ho do září neuvidím. A když to dostanu, tak mám 99procentní šanci, že to přestanu, bude mi blbě, ale neumřu, a potom půjdu za svým tátou, budu s ním a půjdu do první linie.

Čili, nebuďme vyděšení, nezastavme svět. Je to opravdu jen těžší chřipka, která má násobně vyšší smrtnost, ale není to nic, co bychom nemohli dát. Vy mladí to prostě zvládnete.

Je to tedy podle vás zbytečná hysterie?

Přiznám se, že tu hysterii úplně nechápu. Jsme buď tak, že je to všechno úplně v pohodě, nebo je to všechno strašný drama. Myslím, že máme dodržovat rozkazy od profesora Prymuly, věřím mu a myslím, že ví, co dělá. Myslím, že s respirátorem bude těžké vydržet rok, než nás konečně proočkují. Pak si ještě myslím, že Češi s tou obyčejnou chřipkou nakonec stejně řeknou, že se proočkovat nenechají, protože jsou v tom nějaké chemické farmaceutické hrůzy.

Jak dlouho jsme to podle vás schopní vydržet? Už jste na to trochu narazil. Asi není řešením mít tu dva měsíce zavřené fabriky velikosti Škodovky.

To jsem přesně chtěl říct. Myslím, že my doktoři už to dáme, když nám stát pomůže v pár organizačních věcech. Mám hrůzu z ekonomiky. Dalším mým krokem je 10. dubna sehnat mým lidem peníze na mzdy, protože spousta z nich na mzdy nemá. Lidi slyší, že je to v pohodě, že je karenční doba, hoď se marod, ale z čeho to ty firmy zaplatí? Z čeho to zaplatí ten hospodský, který už má nějakou dobu zavřeno. To jsou iluze. Lidi mohou třeba dostat zálohu na mzdy.

ČNB peníze má. Lidi buďte v klidu, dodržujte všechny věci, protože dostanete peníze včas, prohlížejte si v katalogu Škodovku a jak to celé skončí, tak si ji koupíte, aby se fabrika nahodila

Roman Šmucler nabádá lidi, aby nebyli z koronaviru vyděšení. Video: Novinky

Mluvil jste o zásadních změnách ve společnosti, jaké třeba?

Myslím, že tohle strašně změní naši ekonomiku. To, že budou zavřené obchody nám přestane vadit, protože dramaticky víc stoupnou e-shopy. Budeme se muset zamyslet nad tím, co se spoustou obchodů a společnost se úplně změní. Jestli koronavirus zmizí 24. března, tak je vše v pohodě, zahodíme roušky a budeme se objímat.