Smartwings přerušily provoz linky do Tel Avivu

Český letecký dopravce Smartwings přeruší od úterý do 31. března provoz své linky z Prahy do Tel Avivu. Reaguje tak na opatření izraelské vlády ke koronaviru, které nařizuje 14denní karanténu pro všechny cestující ze zahraničí. Uvedla to mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.