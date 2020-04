Sigma Lutín rozšiřuje výrobu filtrů

Projekt podle něj zahrnuje expresní návrh velmi sofistikovaného řešení a samozřejmě také dodávky a instalace automatizační techniky zahrnující průmyslové roboty, kamerové navádění, laserové značení, odsávací, upínací a řídicí techniku, pneumatické prvky, funkční bezpečnost, nosné konstrukce a výrobu dílců. To všechno se podařilo za 11 dní.

Sigma má momentálně podepsanou smlouvu na dodávku čtyřiceti tisíc filtrů FFP3 s ministerstvem zdravotnictví. Domluvená je také s výzkumným týmem ČVUT, který filtry použije do nového respirátoru. Ten by měl při práci chránit hlavně zdravotníky v takzvané první linii. Firma zároveň dodává přímo do nemocnic, jejichž objednávky společně s těmi pro ministerstvo zdravotnictví odbavuje přednostně.