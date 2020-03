Selhání pokračuje. Nemocnice muže testovala až po medializaci, a navíc propálila jeho jméno

Na základě medializace a kontaktu s ředitelem ÚVN Miroslavem Zavoralem bylo zmíněnému muži a jeho manželce konečně nabídnuto vyšetření, které proběhlo v sobotu dopoledne a nyní se čeká na výsledky.

„Dnes ráno v 9 hodin jsme byli na vyšetření. Vše probíhalo velmi profesionálně a byli vstřícní. Sestra i doktoři měli ochranné pomůcky. Lékař nám vše vysvětlil, odebral vzorky, vyšetřil, vše zapsal, sepsal zprávu a po hodině a půl jsme jeli domů s tím, že jsme byli poučeni, že máme být zatím v izolaci, a s tím, že večer by nám měli říct výsledky. A pak se bude řešit, co dál,” popisuje sobotní vyšetření pan P.

Jde ale o zcela odlišný postup než v pátek. V ÚVN měla v pátek od 11 hodin dopoledne fungovat dvě místa pro odběry. Jedno ve venkovním stanu a druhé na infekčním oddělení nemocnice.

Pan P.: Byl jsem v kontaktu s nakaženým

„U odběrného stanu se nacházel pracovník bezpečnostní agentury, který nám řekl, že stan zatím nefunguje a musíme na infekční oddělení. Tam nám prakticky řekli, že pokud jsme se nevrátili z rizikové oblasti v zahraničí a nemáme vysoké horečky, tak pro ně nejsme rizikovou skupinou a máme jet domů,” uvádí muž s tím, že za nimi následně ještě vyběhl doktor a vzal si na ně alespoň kontakt.

Lékaři, jehož jméno si nepamatuje, ale pan P. výslovně sdělil, že se ženou mají příznaky. „Několikrát jsme opakovali, že máme příznaky nákazy, že já jsem byl dokonce v kontaktu s nakaženými,” připomíná znovu muž, který se do nemocnice i z ní dostal vlastním autem, aby neohrožoval lidi v MHD. Do nemocnice se vydal až poté, co selhaly jeho pokusy o telefonickou domluvu.

Babiš: Vylhaný titulek

Tím ale celá věc zdaleka nekončí. Zprávu zpochybnil především premiér Andrej Babiš a označil ji za lživou. Právě on totiž lidem slíbil, že nová odběrová místa budou od pátku fungovat.

„Včera jsem řešil jeden server. Totálně vylhaný titulek, který zpochybňoval to, že jsem se jasně domluvil s ředitelem ÚVN, že tam postaví v 5 ráno stan a že tam začnou odběry. A začaly odběry. Nějaký server napsal, že tam nějaký Petr P. (sic) přišel a že ho odmítli testovat, přitom tam byla skupina lidí ze státní instituce, a nakonec se ukázalo, že to nebyla pravda,” prohlásil Babiš na sobotní dopolední tiskové konferenci na vládě.

A dále dodal, že se na místo do ÚVN osobně přijede podívat. Do nemocnice dorazil krátce před půl 12. Zde se setkal jak s ředitelem Miroslavem Zavoralem, tak s vrchní sestrou infekční kliniky Ivanou Koudelkovou, které se ptal na to, jaké je jméno pacienta.

Nemocnice Babišovi prozradila pacientovo jméno

Ačkoliv by nemocnice v této chvíli měla zodpovědně a profesionálně říct, že nic takového premiérovi sdělit nemůže, jelikož musí chránit jak soukromí, tak osobní údaje pacienta, vrchní sestra Babišovi jméno bez okolků prozradila. Vše navíc zachytily kamery České televize.

„Pan doktor s ním pohovořil. Udělal o tom zprávu. Tu vám mohu přeposlat. Na základě epidemiologa neměl žádné příznaky a nebyl vyhodnocen, že by měl být přijat na infekční kliniku k vyšetření a on řekl, že to dá do novin a s tím odjížděl,“ řekla Babišovi Koudelková.

„Jak se jmenoval?” ptá se Babiš. „Neřekl jméno... Jaňurek se jmenoval, protože dnes už jsme s ním hovořili. Přišel a setřeli jsme jak jeho, tak jeho ženu. Říkal, že to dá do novin,” odpovídá nakonec premiérovi vrchní sestra.

I přesto, že se Novinky do této chvíle snažily totožnost pana P. chránit, po neprofesionálním přístupu ze strany premiéra i vrchní sestry už to ztrácí smysl. Jen krátce zmiňme, že se jedná o profesionálního novináře a kameramana P. Jaňurka, který na vyšetření ale nešel se záměrem natáčet reportáž, ani případ jakkoliv medializovat. O tom svědčí i to, že nemá žádné video, fotku ani nahraný telefonát s ředitelem nemocnice, který proběhl po zveřejnění prvního článku v pátek kolem 19. hodiny.

Jaňurek: Sestra lže

„Úplně všechno, co sestra řekla, je lež. Možná si nás pletou s někým jiným. Neměl jsem vůbec žádný záměr o případu informovat. Udělal jsem to až poté, co jsem se o tom bavil s kolegy, a ti mi řekli, že by to bylo zajímavé. Šli jsme na vyšetření, protože nám bylo špatně, byli jsme unavení a vyčerpaní. Nechtěl jsem nikde uvádět své jméno, aby nemělo mé okolí strach, dokud se nákaza nepotvrdí, nebo nevyvrátí. Lékařům jsme několikrát říkali, že máme příznaky a že jsem byl v kontaktu s nakaženým,” vysvětlil Novinkám Jaňurek.

Vrchní sestru se Novinkám zatím zastihnout nepodařilo, ale krátce jsme mluvili s ředitelem Zavoralem, který vyřčení jména pacienta prý nezaznamenal. Přitom je na záznamu ČT vidět, že stál přímo vedle premiéra a vrchní sestry.

Ředitel ÚVN: Je to kampaň

„Já jsem to nějak nezavnímal. Nejsem si toho vědom. To říkáte vy. Včera jste mi také řekla nějaké informace, které nebyly relevantní. Řekla jste mi, že se pacient setkal s lidmi, kteří byli pozitivní na koronavirus, a mně to pacient popřel. Děláte opravdu velmi tvrdou kampaň proti naší nemocnici. Škodíte naší nemocnici,” ohradil se proti dotazům Novinek ředitel Zavoral.

Dodal, že osobní odpovědnost ze zveřejnění jména pacienta v přímém přenosu ČT přijmout nehodlá.

Informace o tom, že byl P. Jaňurek v kontaktu s nakaženým, je zcela zásadní. Zatímco ředitel tvrdí, že nebyl, pacient opakovaně uváděl, že ano.

Nejedná se zdaleka o jediný případ, kdy zdravotníci posílají pacienty s příznaky domů s tím, že je nevyšetří. Již dříve Novinky informovaly o pacientce, jejíž praktický lékař se nakazil, ale jí testy udělat odmítli.

Na redakci se obrací i řada dalších čtenářů, kteří mají podobné zkušenosti a dosud se o ně báli podělit.