Roušky zoufale chybí a nevíme, kdy budou, hlásí část nemocnic

„Jsem v pohodě,“ reagovala na otázku Práva, jaká je ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze situace, co se roušek a respirátorů týče, mluvčí zdravotnického zařízení Tereza Romanová. „Udělali jsme si zásoby, které jsme si udělat měli,“ konstatovala.

Ten dělá to a ten zas tohle. A stát jen kouká. Češi si šijí a rozvážejí roušky

Ten dělá to a ten zas tohle. A stát jen kouká. Češi si šijí a rozvážejí roušky Koronavirus

Kolik přesně ochranných pomůcek nemocnice v danou chvíli má, nevěděla. „Neustále se to mění, je to v tisících, jak u roušek, tak respirátorů,“ ujistila s tím, že nemocnice funguje v běžném režimu.

„Roušek, těch klasických ústenek, máme dost, zásoby zhruba na měsíc, ale samozřejmě respirátorů máme nedostatek a čekáme na nové dodávky, které by měly přijít v tomto týdnu, jak avizovalo ministerstvo zdravotnictví,“ řekl Právu mluvčí Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Petr Sulek.

Fakultní nemocnice Brno disponuje podle mluvčího Pavla Žáry zásobami na pět až sedm dnů. „Zatím vydržíme, měla by se chystat nějaká velká dodávka v řádu milionů, takže věřím, že bychom pak byli dobře zásobení,“ prohlásil mluvčí.

V brněnské Nemocnici milosrdných bratří na tom nejsou podle náměstkyně pro ekonomiku Soni Habrovcové příliš dobře. „Respirátory jsme si vypůjčili u nemocnic, kde ještě mají, i tak jich máme v jednotkách kusů. Roušky ani dezinfekci na ruce na skladě nemáme, jsou už jen na odděleních. Dodavatelé nám tyto věci přestali zavážet už před třemi týdny. Po nějakou dobu ještě vystačíme, mohlo by to být tak na pět dní. Ale už jsme omezili plánované operace i provoz na ambulancích a bereme jen akutní případy. Od ministerstva zdravotnictví jsme nic nedostali,“ prohlásila Habrovcová.

Co bude dál, ředitel nevěděl, oficiální cestou se mu nedostalo žádného příslibu ani informace, že by nějaké respirátory měli obdržet.

„Nemáme,“ řekla stručně a jasně Právu na dotaz, zda má nemocnice dostatek roušek, mluvčí nemocnic V Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově Petra Černo. V Brodě od pondělí mohou lidé do nemocnice vstupovat pouze provizorním stanem, roušky musí mít všichni – a zásoba se valem tenčí. Jak dlouho vydrží, nelze odhadnout.

„Stále sháníme, teď jsme kontaktovali firmu Pleas, naše sestřičky přes noc vyrobily 500 roušek které dáváme pacientům. Ačkoli jsme v pátek oznámili, aby se lidé do nemocnice dostavovali s rouškami, které si podle dostupných návodů mohou vyrobit doma, téměř nikdo s vlastní rouškou nepřijde, takže je vybavujeme my,“ uvedla mluvčí nemocnic.

Podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) žádné nemocnici v moravskoslezském kraji roušky ani respirátory nyní nechybí. „Nejsou ale žádné rezervy a zásoby, momentálně mají všichni, ale tak do konce týdne,“ nastínil s tím, že kraj momentálně nakupuje řádově asi 10 tisíc respirátorů. Měl by je mít ve středu a určeny budou pro zdravotníky.

Respirátorů by mělo být tolik, aby každý zaměstnanec, který je v kontaktu s pacienty, měl na jednu směnu jeden respirátor

„Pokud do našeho kraje přijde pandemie a nakazí se stovky lidí s tím, že desítky jich budou v nemocnicích, máme zásob respirátorů a roušek na jeden týden. Pokud pandemie nepřijde, vydržíme podle jednotlivých nemocnic s těmito ochrannými pomůckami na dva až čtyři týdny,“ sdělil Právu hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Středočeské krajské nemocnice zatím ještě nějaké ochranné pomůcky mají, v ordinacích i po chodbách chodí zdravotníci v rouškách. Na kolik dní si vystačí, to nechtějí specifikovat a nechtějí ani zveřejnit, kolik roušek či respirátorů dostaly od svého zřizovatele tedy od kraje.

Například v mladoboleslavské nemocnici se eviduje, kdo kolik ochranných prostředků nebo desinfekce odebírá. V nemocnici v Benešově dělají všechno, aby vydrželi alespoň do čtvrtka, kdy mají přijít další dodávky.

„Prozatím pomůcky máme a bereme z vlastních zásob a z dodávek, které jsme dostali. Čekáme na další dodávky, které by měly dorazit ve čtvrtek,“ uvedl mluvčí benešovské nemocnice Petr Ballek.

S nedostatkem roušek se potýká i nemocnice ve Slaném ve středních Čechách, a to i přesto, že v neděli do nemocnice dorazilo padesát respirátorů z hmotných rezerv. „Snažíme se zajišťovat si individuální dodávky. Našimi hlavními ochrannými prostředky v tuto chvíli jsou plátěné roušky,“ řekl Právu ředitel slánské nemocnice Štěpán Votoček, podle kterého ale situace rozhodně není uspokojivá.

„Respirátorů by mělo být tolik, aby každý zaměstnanec, který je v kontaktu s pacienty, měl na jednu směnu jeden respirátor. To v naší nemocnic znamená zhruba 320 respirátorů na den,“ vypočítává ředitel, podle kterého má nemocnice nyní zhruba padesát respirátorů na týden. To podle něj nebude stačit, aby se zabránilo šíření infekce od personálu na pacienty a naopak.