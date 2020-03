Roušky máme jen na některé práce, musíme si šít vlastní, líčí sestra ze zlínské nemocnice

Nový dokument vedení nemocnice zaměstnancům podle zdrojů Práva zakazuje například nošení roušek v době, kdy nejde o přímou ošetřovatelskou péči, co vyžaduje použití ústenky, či o výkony vyžadující aseptický přístup.

Zdravotníci se tak ve zlínské nemocnice dostávají do paradoxní situace. Vláda od středeční půlnoci schválila zákaz vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje, ale zdravotníci u svého zaměstnavatele na roušky v části pracovní doby, kdy nejde o ošetřovatelskou péči, nemají nárok. Může tak v areálu nastat situace, že kolem pacienta s rouškou projde sestra či lékař bez roušky.

„Pracuji jako novorozenecká sestra na JIP a intermediární péči ve zlínské nemocnici. I my máme absolutní nedostatek veškerého ochranného materiálu. Nově máme zákaz nosit roušky, prý je to zbytečné. A abychom neplýtvaly. Tak si šijeme samy doma své vlastní. Jsme naprosto zděšené,“ uvedla jedna ze zdravotních sester.

„Na dvanáct hodin práce máme příděl čtyři roušky na osobu. Pracovníci v kancelářích, kde je také pohyb, mají nárok na dvě roušky na osmihodinovou směnu. Je to k breku, lidi se usmívají, ale spíše ze zoufalství. Panuje napětí, a to ještě nic nezačalo,“ popsala další zdravotní sestra.

„Apelovali jsme jen v novém dokumentu na naše zaměstnance, aby pečlivě zvažovali, ve kterých situacích ochranné pomůcky využívají a zda je to opravdu nezbytné,“ interpretoval interní dokument mluvčí KNTB Egon Havrlant.

Podle zdravotní sestry Martiny Hvozdenské z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se dostalo vedení nemocnice s personálem do špatné situace společně.

„Nezapříčinilo ji vedení nemocnice, ale vláda. Je otázka, kde máme pracovat bez roušky. Například když jsme na chodbě nebo na ambulancích při běžné komunikaci s pacientem, nebo na sesterně. Vezmu odběry a nesu je do laboratoře, na ústenku nemám nárok. Ale během dne, pracovního i soukromého, přijdeme do kontaktu se spoustou lidí, můžeme se někde nakazit. S ústenkou ale v nemocnici ochráníme druhé před případným nakažením. Když ji nebudeme mít ve chvíli, kdy se zrovna nebudeme zabývat ošetřovatelskou péčí, můžeme virus předávat dál. Je to ošemetné,“ poznamenala Hvozdenská.