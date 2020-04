Restaurace a kavárny po celém Česku děkují hasičům, policistům a zdravotníkům

Restaurace a firmy zapojené do výzvy Nekašleme na vás (např. Bejzment, Premium Gastro, HOG Praha Chapter, Restaurace NAŠE FARMA, Pekárna ve Mlýně aj.) věnují členům IZS jídlo zdarma. Podobně podporuje lokální zdravotníky například i Pizzerie u Venci v Chrudimi a řada dalších podnikatelů v celé ČR.

Do bistra Liên Quān v Jablonci u Teska si členové IZS mohou přijít pro speciální silnou kuřecí polévku s bylinkami zdarma.

V Kladně si mohou hasiči, policisté a zdravotníci skočit zdarma na kebab do provozovny Ahmed KEBAB, na kávu do RebelsCoffee house, do Oblastní nemocnice v Kladně zaváží svoje výrobky Turbo Pizza.