Pusťte nás domů. Vězni i jejich rodiny se bojí koronaviru

„Podpořte prosím propuštění našich milovaných partnerů, partnerek, otců, maminek, sourozenců a kamarádů z věznic, odkud se k nám živí kvůli koronaviru nemusejí nikdy vrátit. Každý z nich si odpykává trest podle zásluhy, ano, ale nemoct se už třeba s rodinou nedejbože rozloučit, takový trest si nezasloužíme nikdo,“ hlásá petice, kterou podepsalo už více než 800 lidí.

Dvě děti a dům na krku

Dajuna Žáková má partnera ve výkonu trestu za maření úředního rozhodnutí. Zbývá mu ještě devět měsíců do ukončení trestu. Matka dvou dětí souhlasí s trestem, ale v této těžké době by chtěla mít otce svých dětí doma, protože se obává budoucnosti kvůli obcházejícímu viru. Sama chápe, že nelze propustit všechny vězně, ale věří, že když se za odsouzeného zaručí rodina, že se do výkonu vrátí, mohla by být stanovena výjimka.

„Chtěla bych mít tatínka doma, abych na to nebyla sama. Máme šestiměsíčního synka, máme dům, jsem na všechno sama. Bojím se, že se tam nakazí. Tady by byl platný mnohem víc. Až by krize ohledně koronaviru ustala, tak by si trest samozřejmě odpykal, ale teď, když nevíme dne ani hodiny, by mi jeho přítomnost moc pomohla,“ svěřila se Novinkám paní Žáková. Dodala, že jako rodina si prošli už mnohým, zemřelo jim miminko čtrnáct dní po narození, psychika její i jejího partnera jsou prý proto křehké.

Partner Žákové si před začátkem výkonu trestu založil živnost, takže by rodině mohl pomoci i finančně.

Vězni mají strach

Novinky měly možnost i telefonovat s odsouzeným vězněm, který si odpykává trest ve věznici Pankrác.

„Nálada je tady příšerná, všichni mají strach. My tady konkrétně máme pět lidí s černým kašlem a dva jsou v karanténě kvůli podezření na koronavirus. Návštěvy nám samozřejmě byly zrušeny, ale pracovníci vězeňské služby chodí normálně ven a pak sem. Kdyby se to tu objevilo, rozšíří se to jako lavina. Je to otázka času,“ svěřil své obavy Novinkám David O. s tím, že mezi vězni jsou i dva sanitáři, kteří pracují pro pankráckou nemocnici.

Sám má doma partnerku, která nejenže je zdravotnice, ale je také matkou onkologicky nemocného dítěte. „Myslím si, že doma bych byl platný mnohem víc než tady. Nejen já, ale i ostatní mají velké obavy o své zdraví a o své rodiny,“ líčí odsouzený s tím, že jediný kontakt s rodinou mají nyní po telefonu.

„Prodloužili nám volání z 20 na 30 minut, ale na celý oddíl, kde je mezi 140 a 160 lidmi, jsou k dispozici jen dva telefony, takže je to pro mnoho lidí nereálné,“ říká odsouzený.

Vězeňská služba: Vězni jsou ohroženi ze všech nejméně

Podle vězeňské služby jsou odsouzení zatím nejméně ohroženou skupinou, protože byla přijata přísné preventivní opatření.

„Kromě řady jiných protiepidemických opatření Vězeňská služba ČR zavedla, kromě zajištění hygienických opatření, povinné bezkontaktní měření tělesné teploty všem osobám, které vstupují do věznic, vazebních věznic, ústavů pro výkon zabezpečovací detence a dalších našich zařízení. V případě, že u příchozí osoby je zjištěna tělesná teplota vyšší než 38 °C, nebude moci do těchto objektů vstoupit. Též jsme zrušili návštěvy vězněných osob ve všech vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech. Omezeny jsou také eskorty vězněných osob. Tato opatření budou trvat po dobu nouzového stavu, případně do odvolání,“ napsala Novinkám mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

„Samozřejmě jsme také připraveni na případný krizový stav v případě vypuknutí epidemie. K propouštění vězňů momentálně není důvod,“ dodala.