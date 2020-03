Prymulu v čele krizového štábu vystřídá Hamáček

„Je to rozhodnutí, ke kterému dospěl pan premiér vzhledem k přípravě chytré karantény. Ukazuje se, že je potřeba celý projekt metodicky řídit a obecně metodicky řídit celý boj proti koronaviru. Vracíme se tak k modelu, který tady byl na začátku, že za krizové řízení odpovídá ministerstvo vnitra a zdravotnictví bude dělat to, co mu náleží a v tom, v čem jsou profesionálové,“ řekl Hamáček Novinkám.

„Ukázalo se, že toto bude lepší řešení a já jsem připraven se toho úkolu zhostit. Není to tak, že by situaci nezvládal. Vidím to tak, že vstupujeme do fáze, kdy role metodických opatření bude daleko zásadnější, tak je logické, že se to koncentruje v jeho rukou a my jako vnitro budeme dělat to, k čemu jme určeni, tedy krizové řízení,“ dodal ministr vnitra k Prymulově roli s tím, že jak bude vše fungovat včas oznámí.