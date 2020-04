Prymula: Náhodné testování odhalí, že nakaženo je 30-40 procent lidí

„Snažíme se udělat průřez populace, kdo se s tím setkal. Bude to na bázi rychlotestů, protože ty se nedají použít na akutní fázi, jelikož víme, že to v té fázi nereaguje. Nicméně od toho desátého dne jsou výsledky poměrně spolehlivé, kolem 83 až 85 procent. Takže tady by to fungovat mohlo,” řekl Novinkám Prymula.