Provozování prostituce v Česku koronavirus nezastavil

Další z telefonicky oslovených prostitutek řekla, že má samozřejmě strach z nákazy od svých zákazníků, ale podle svých slov nemá jinou volbu. Pokud by na několik týdnů nebo měsíců tuto činnost přerušila, dostala by se do existenčních problémů. „Musím živit rodinu,“ řekla.