Procházka v přírodě? Zakázáno, vysvětluje policie lidem v uzavřených oblastech na Olomoucku

Policisté přitom stále častěji řeší to, že lidé se vydávají na procházky do polí a luk. Jednoduše mimo město, do přírody. „Přestože pobyt na čerstvém vzduchu je příjemný, je třeba myslet na důležitou věc – jde o podstatné porušení mimořádného opatření při epidemii. Policie se nyní na tyto případy více zaměří,“ uvádí se na webu Uničova.

Radnice reagovala i na to, že se objevily případy, kdy někteří obyvatelé litovelských místních částí Myslechovice a Nasobůrky obešli kontrolní body a došli si nakoupit do obce Haňovice, která není zařazena do uzavřené oblasti. Litovelští radní apelovali na to, aby tak lidé nečinili. „Chráníte tím obyvatele Haňovic,“ napsali na web.