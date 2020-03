Přes tisíc mediků se šikuje na pomoc

„Jde o preventivní opatření. Kdyby náhodou přišla krize a hrozil kolaps zdravotnictví, tak my už proškolení naskočíme. Není to tak, že by v této situaci nebyli v nemocnicích lékaři a systém kolaboval,“ osvětlil Sychra. Zároveň ale upozornil, že zaskakování mediků za běžné lékaře nepřichází v úvahu.

Studenti, kteří mají zájem o práci v nemocnici, vyplní formulář, do něhož uvedou ročník a obor studia, své časové možnosti či představu o práci, kterou by chtěli vykonávat.

„Důležité jsou například časové možnosti studentů, protože na fakultách se zkoušky nezrušily. Musíme tedy brát v potaz i to, že se studenti potřebují dál vzdělávat. Ale v úvahu bereme také to, co chtějí dělat, protože nikoho do ničeho nutit nemůžeme,“ doplnil.