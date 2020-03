Pracující na dohodu mají mít příspěvek jako OSVČ, navrhne Maláčová

Lidem pracujícím na dohodu by měl stát jako pomoc při pandemii koronaviru vyplácet jednorázový příspěvek. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) to v neděli uvedla v internetové televizi DVTV. Hodlá proto navrhnout úpravu zákona, která by to řešila. Vládě by návrh mohla předložit zřejmě v pondělí.