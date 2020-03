Potrestaná lékařka vyvinula vlastní test. Je zdarma a zájem o něj mají v USA

V Česku však její laboratoř dál testovat nesmí. „Ozvala se nám už laboratoř ze Spojených států, tam už jsme to posílali. Je to otevřené, jak avizuji každému. Ale myslím, že české laboratoře se nás asi ani nedotáží,“ řekla Právu Peková.

„Jednou z nich je, že mi vyčítají, že jsem prý Janouškova (lobbista Roman Janoušek) holka. To je naprosto směšné, já toho pána ani nikdy neviděla. Ale jsem velmi hrdá na laboratoř Chambon, do které pan Janoušek investoval. Dělali jsme velké věci. Poté, když srazil tu ženu svým autem, smetlo to všechno. Bohužel i tu laboratoř,“ otevřeně říká Peková.

„Já jsem apolitický člověk, asi i kdyby mi to tehdy někdo řekl, že nás financuje, nevěděla bych, kdo to je. Ale táhne se to se mnou od roku 2009. Tak nevím, jestli tohle by mohlo někomu vadit,“ uvažuje lékařka.