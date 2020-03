Pomyslná první linie nemine ani popeláře

„Popeláři se většinou řeší až na posledním místě, přitom jde zvlášť v této době o stejně důležitou službu, jakou zajišťují třeba zdravotníci. Kdyby na chvíli přestala fungovat, což se kvůli nákaze, byť jednoho pracovníka může kdykoliv stát, tak nevím, co by se dělo,“ poznamenal na adresu zdravotní policie v montérkách šéf trutnovské pobočky společnosti Marius Pedersen Jiří Ticháček.

„Každý den se modlím, abychom nemuseli do karantény. Snažíme se, aby naši lidé spolu přicházeli co nejméně do styku, což nelze vždy stoprocentně zajistit,“ dodal Ticháček.

„Způsob, jak využívají ochranné pomůcky, pravidelně kontrolujeme. Jako většina národa pochopili, že jde o skutečné nebezpečí,“ poznamenal Ticháček. „Popeláři jsou nákaze blíž, než si mnozí lidé myslí. Obsluhujeme i nemocnice, což by v případě, pokud by nebylo možné odtamtud svážet odpad, mělo přímý vliv na jejich činnost. Uvědomují si to plně lidé v Itálii, kde už něco podobného zažili. O sídlištích, kde by došlo k přemnožení krys a potkanů, ani nemluvě,“ doplnil obchodní ředitel královéhradeckého ústředí popelářské firmy Pavel Bruska.