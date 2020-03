Pomsta za úspěch? Soukromá laboratoř, která odhalila dva případy koronaviru, má utrum

Vedoucí laboratoře Tilia Soňa Peková tak sice odhalila z dvaceti testovaných vzorků dva nakažené, ale už v pátek musela stovky zájemců odmítat.

Jak jste se dostala k tomu, že začnete zájemce testovat na koronavirus?

Když se začaly objevovat první případy nákazy koronavirem v Evropě, oznámila jsem na pražskou hygienickou stanici, pod kterou spadáme, že jsem připravená na testování, troufla jsem si na to a postavila funkční test. Paní doktorka Jágrová, (hlavní pražský hygienik, pozn. red.) byla velmi potěšena. Tím to skončilo. Kontaktovali nás jen jednotky lidí, nikde jsme to neavizovali. Ale pak přišel první záchyt, pozitivní test a roztrhl se pytel s žádostmi na nás.

Co následovalo poté, když vyšel první test pozitivně?

Té ženě jsem to zavolala ještě v 9 hodin večer. Vůbec jsem to ani nezvažovala, je to samoplátce, standardně se takovému sdělují výsledky bezodkladně. Ne po dalších hodinách. Má tři děti, manžela a staršího tatínka, takže si dělala velké starosti. Oznámila jsem to hned na pražskou hygienu a ta žena volala do Státního zdravotního ústavu. Do tří do rána jsem ten test pak ještě konfirmovala, tedy ověřovala výsledek.

Se vzorkem Soňa Peková pracuje v biohazard boxu, kde je to pro ni zcela bezpečné. Foto: Petr Horník, Právo

Ráno ale pan ministr Vojtěch prohlásil, že je hezký den a žádný další nakažený nepřibyl. Z toho omylu ho pak vyvedl pan primátor Hřib. A my jsme dostali jemně řečeno vynadáno. Je mi líto zvlášť té ženy, která se jinde testování nedomohla, zachovala se dobře a zodpovědně a oni jí spílají.

Jak to bylo s druhým pozitivním testem?

Ve čtvrtek jsme testovali další vzorek, který vyšel rovněž pozitivní. U tohoto pacienta jsme naměřili masivní nálož viru. Ve čtvrtek půl hodiny před půlnocí jsem to oznámila na Státní zdravotní ústav a tentokrát už to bylo za dost dramatických okolností. Přitom podle nařízení to mám neprodleně hlásit.

A to už jsme se dostali do křížku. Chtěli po mě, abych jim okamžitě odeslala vzorek ke konfirmaci, tedy ověření, že ho musí odeslat do Berlína. Přitom to ověřování provádíme i my tady. No nicméně měli takové požadavky na odeslání, že nakonec poslali kurýra, kterého tedy zaplatíme my, a ten vzorek jim ve 4 ráno přivezl.

Jak reagoval na sdělení, že jeho test je pozitivní?

To byla další věc. My máme výsledky většinou do šesti hodin od obdržení vzorků. Pokud je negativní, klientovi to sdělím emailem nebo telefonicky. Když je pozitivní vše se prý mění. Státní zdravotní ústav se zlobil za to, jak jsem postupovala v prvním případě, s tím že mám nejprve informovat zodpovědné instituce. Takže pacienta jsem neinformovala o výsledku, on sám mi volal v pátek v sedm hodin ráno, že mu před domem přistálo komando z hygieny, že ho asi odvezou do karantény. Od té doby o něm nic nevím.

Budete v testování pokračovat, když to MZ povolilo?

Vyděšených lidí je strašně moc a populace se musí uklidnit. Proto tedy pan ministr řekl dobře, povolil testování soukromým laboratořím, ale požaduje po nich IZO 15 189, což je takový systém manažerské práce, reálně pouze ztížená administrativa. Trvalo by nám rok to získat a stálo by to půl milionu korun. A navíc smlouvu s pojišťovnou, což je pro nás jako pro soukromý subjekt zbytečné.

My už jsme ukázali, že to umíme. Naopak jiným velkým laboratořím se může stát, že udělají falešně negativní test. Nyní tedy komunikuji s ministerstvem zdravotnictví, zda nám přece jen neposkytnou výjimku, abychom mohli pokračovat. Naše činnost je dočasně pozastavena. Všechny musím nyní odmítat.

Jak probíhá odebírání vzorku?

Test u nás stojí 1264 korun. Výsledek máme za 6 hodin. My zde vzorky ovšem neodebíráme. Ideálně by to měl udělat ošetřující lékař. Pokud je však pacient odmítnut, musí sám. Suchou štětičkou si vytře dutinu ústní, z patra a patrových oblouků a pak z nosu, až z takové hloubky, kdy je to člověku nepříjemné. Vloží to do igelitového obalu, bublinkové obálky a zavolá našeho kurýra, který si pro to přijede, vloží vzorek do tvrdé obálky a odveze nám ho. Další den je to u nás v laboratoři a emailem posílám výsledky za šest hodin. Kurýra si lidé volají na lince zveřejněné na našich stránkách.

Jakým způsobem vzorky testujete?