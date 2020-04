Polští pendleři marodí doma za české koruny

Mateřské firmy polským pendlerům platily prvních čtrnáct dnů nemoci, pak tuto povinnost převzala Česká správa sociálního zabezpečení. „Ani naši polští zaměstnanci nejsou výjimkou. Někteří by se ale měli pomalu vracet do práce,“ potvrdila mluvčí společnosti Třinecké železárny Petra Macková Jurásková.

Dodržování pravidel neschopenky vydané polskými zdravotníky těžko někdo z českých úředníků ohlídá, pokud by je vůbec pustili přes doposud uzavřené hranice. Polským úřadům to může být vcelku jedno. „Nedovedu si představit, jakým způsobem by se to kontrolovalo,“ řekla personální ředitelka společnosti JUTA Dvůr Králové Soňa Darvašová.