Policie se zabývá nahrávkou o zákazu vycházení v ČR. Babiš to označil za nesmysl

O možnosti zavést zákaz vycházení mluvil v rozhovoru pro dnešní vydání deníku Právo předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Přišel by podle něj na řadu, pokud by lidé obcházeli omezení volného pohybu lidí s výjimkami, zavedené vládou od pondělí.

Nahrávka namluvená hlasem mladé ženy se odkazuje na informace od kamarádčiny matky, která pracuje na ministerstvu. Policie se nahrávkou zabývá od dnešního večera, oznámila. "Obsah (nahrávky) nese známky šíření poplašné zprávy," uvedla policie na twitteru. Upozornila také, že tento trestný čin je v době nouzového stavu země postižitelný vyšší trestní sazbou až osm let vězení.

Policie se od dnešního večera zabývá hlasovou nahrávkou kolující po sociálních sítích, jejíž obsah nese známky šíření polplašné zprávy. Znovu upozorňujeme na fakt, že tento trestný čin je v době nouzového stavu země postižitelný vyšší trestní sazbou, a to až 8 let.



"Je to nesmysl," napsal Babiš na twitteru k obsahu nahrávky. "Nic takového nikdy nebylo na stole," dodal. Je to podle něj podobně vylhaná zpráva jako informace o karanténě pro Prahu. "Prosím vás, nedělejte to, neděste lidi, není k tomu důvod. Nebuďte zlí. Děkuju moc," dodal.