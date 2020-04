Počet záchytů Covid-19 denně klesá. Jdeme správným směrem, říká Dušek

Znamená to, že z celkového objemu testovaných byla necelá čtyři a půl procenta pozitivních nálezů. Křivka s výkyvy klesá od 10. března, kdy byla na patnácti procentech.

„Je to poměrně pozitivní signál, který říká, že efektivita testování a záchytů narůstá,“ okomentoval vývoj pro Právo ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Česko podle něj pandemii onemocnění Covid-19 zastavilo, nebo alespoň oddálilo.

„Kdyby se epidemie vymykala z ruky, tak by to procento naopak rostlo. V Itálii je denní podíl pozitivních záchytů 21 procent, číslo ve Španělsku je ještě daleko vyšší. Určitě to není na šampaňské, ale jdeme správným směrem,“ uvedl Dušek.