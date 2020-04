Plošné testování na koronavirus vypukne v Česku v pondělí

Náhodné testování na přítomnost koronaviru by mělo v ČR začít v pondělí 20. dubna, otestováno by místo původně zamýšlených sedmnácti tisíc lidí mělo být nakonec až dvacet osm tisíc. Právu to po úterním jednání vlády potvrdil epidemiolog Roman Prymula. „V pondělí to vypukne,“ uvedl.