Plicní lékaři chtějí posílat lidi na testy rovnou. Místo toho musí řešit žádanky

„Lidé, kterým se špatně dýchá, chodí přímo do ordinací plicních lékařů. I když vykazují symptomy virózy, pneumologové je nemohou poslat na vyšetření koronaviru ani je sami vyšetřit, protože nemají ochranné pomůcky,” řekla předsedkyně odborné společnosti Martina Vašáková.

Také první vážný pacient v ČR podle ní přišel nejdřív do nemocnice na plicní ambulanci a byl hospitalizován na plicním oddělení v Thomayerově nemocnici v Praze.

Pacientům doporučuje nezapomínat na důkladnou hygienu rukou a dodržování minimálně dvoumetrové vzdálenosti od ostatních. Neměli by chodit do nákupních center a raději nikam, kde je větší počet lidí. Pravidelné léky si mají od lékaře zařídit po telefonu a nechat si poslat elektronický recept, vyzvednout by jim je měl zdravý příbuzný či známý.