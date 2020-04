Otevřete od května hranice, apeluje petice na vládu

Podle autora neexistují žádné důkazy, které by „prokazovaly zvýšenou možnost nákazy” u člověka, který v Německu pracuje v administrativě, ve srovnání s hasičem či zdravotní sestrou.

Petenti, kterých je zatím přes pět stovek, se dožadují otevření hranic od května i kvůli rekreaci, neboť pobyt v tuzemsku a v některé z přímořských zemí EU považují za stejně rizikový, neboť do obou míst lze cestovat vozem prakticky bez kontaktu s dalšími lidmi.

Hranice zůstanou zavřené nejméně do června, říká Vojtěch

Její požadavek je v přímém rozporu s postoji šéfa ústředního krizového štábu a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který již nyní avizuje, že bude žádat o prosloužení nouzového stavu, který momentálně platí do 30. dubna. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) avizoval, že omezený pohyb osob související s faktickým uzavřením hranic, by měl trvat minimálně do června.