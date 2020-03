32 případů za týden. Vláda chce zakázat návštěvy v nemocnicích

21:44 - Ve Francii budou nyní zakázány akce s účastí převyšující 1000 lidí. Oznámil to ministr zdravotnictví Olivier Véran po více než dvouhodinovém jednání bezpečnostní rady státu v Elysejském paláci.

20:57 - Na konci příštího týdne by podle odhadů náměstka Romana Prymuly mohl počet nakažených lidí v Česku stoupnout zhruba na sto.

20:50 - Respirátory zatím budou výrobci dodávat primárně zdravotnickým zařízením a ordinacím. „Musíme primárně ochránit zdravotníky,” zdůvodnil. Další dodávky mají směřovat do sociálních zařízení.

20:44 - Stále pro všechny platí, ať po návratu z Itálie, případně z jiné exponované destinace, nechodí do ordinací praktiků nebo do nemocnic. Lékaře mají kontaktovat primárně telefonicky.

20:40 - Vojtěch: „Zatím u všech pacientů, kteří byli pozitivně testováni, mají všichni stále pozitivní testy. Nemáme zatím bohužel žádného zotaveného pacienta. Takový by musel mít dvakrát za sebou negativní test s odstupem 24 hodin.”

Česko má podle něj třikrát víc plicních ventilátorů než Itálie. „Jsme schopni zvládnout více než 2 tisíce nových pacientů,” zdůraznil Prymula s tím, že toto by byl pouze katastrofický scénář. „Ale jsme na to připraveni.”

20:32 - Od 7 ráno startuje akce Korona. Na většině hraničních přechodů do České republiky budou probíhat náhodné kontroly celníků a policistů.

„Budou předávané letáky a současně prováděn screening lidí, případně měření teploty lidí. Pokud bude naměřena teplota nad 38 stupňů, bude kontaktovaná linka 112 a tyto osoby budou po konzultaci umístěny do nemocnice nebo do domácí karantény. Pokud půjde o cizince, budou vyzváni k návratu do vlasti, případně s nimi bude jednáno jako s českými občany,” řekla v neděli večer ministryně financí Alena Schillerová.