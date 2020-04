ON-LINE: Česko má 5569 nakažených koronavirem

Prezident Vladimir Putin vyhlásil minulý týden pro všechny Rusy placené volno, rozhodnutí se netýká jen podniků kriticky důležité infrastruktury. Opatření platí do konce měsíce. V Rusku byla nákaza prokázána u víc než 10 000 lidí. Vycházet směji lidé jen na nákupy, do lékáren, do parku se psy nebo na ulici s odpadky.