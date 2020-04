Omezení volného pohybu osob bude platit do konce nouzového stavu

Opatření, kterými vláda omezuje volný pohyb osob, uzavřela restaurace a obchody, budou platit po celou dobu platnosti nouzového stavu. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví a vláda to v pondělí vzala na vědomí. Opatření dosud měla vždy konkrétní konec a prodlužovala se. Nejprve platila do 1. dubna, posléze do 11. dubna. Nyní tak není stanoveno žádné konkrétní datum.