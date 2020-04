Odborníci: Z domovů důchodců není možné udělat nemocnice

Každý domov musí vyčlenit deset procent své kapacity pro nakažené klienty a zajistit pro ně personál, aby o nemocné pečoval. Nově přijímaný senior pak musí mít test na koronavirus a být čtrnáct dní na samostatném pokoji v karanténě. V pondělí se pak podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) během videokonference dohodli hejtmani se zástupci vlády, že v krajích mají v případě potřeby vznikat zvláštní kapacity pro pacienty z těch domovů pro seniory, které je nebudou schopny zajistit.

Nakažený byl doktor

„Potřebnou kapacitu pro nakažené klienty jsme vyčlenili. O víkendu už jeden na izolovaném pokoji byl. V sobotu byl testován, dnes přišel výsledek a je negativní,“ řekl v pondělí Právu ředitel Domu seniorů František v Náměšti na Hané na Olomoucku Luboš Boxan.

Podle něj byl ale pozitivně testován lékař, který se stará zhruba o 60 procent klientů tohoto zařízení.

„Nevím, zda vyčleněná kapacita bude v této souvislosti stačit, stejně jako to, zvládneme-li to personálně. Čtyři zaměstnance jsem již poslal do karantény. Všichni bychom měli být testováni. Situaci řešíme. Uvidíme, co ukážou výsledky. Na hygienu jsem již tento problém nahlásil,“ konstatoval ředitel domova, který má 51 klientů, o něž se stará 35 zaměstnanců.

„Já osobně o tomto případu v této chvíli nic nevím. Obecně ale mohu říct to, že pravidla, jak postupovat, jsou jasně dána,“ řekla k tomu Právu ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Olomouci Růžena Halířová.

„Velmi mě potěšil zájem ministra zdravotnictví o domovy seniorů, bohužel asi v žádném nebyl. Tyto domovy už dávno nevypadají jako dříve. Většina klientů vyžaduje celodenní péči, bývají často nesoběstační. Zhruba polovina nemá pojem o prostoru a čase, mnohdy nepoznají ani své příbuzné, trpí inkontinencí a nasadit jim jakoukoliv ochrannou pomůcku je doslova nadlidský úkol,“ říká Marek Šlapal (ČSSD), náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, který odpovídá za oblast sociálních věcí.

Podle něj není možné z domovů pro seniory udělat nemocnice. „Jakmile se nákaza rozšíří v zařízení, smrtnost bude obrovská a nikoho v domově neochrání ona nesmyslná desetiprocentní covidzóna,“ dodává Šlapal.

Navíc podle vedení domovů v kraji není vyčlenění desetiprocentní zóny vůbec reálné. „V našem zařízení je kapacita 159 lůžek, to znamená, že bych musela zajistit šestnáct lůžek. Žádná lůžka ani matrace navíc neskladujeme, protože na to nemáme kapacitu, a na desetiprocentní ochrannou zónu nemáme prostor. Izolační pokoj na každém oddělení již máme, ale víc momentálně nejsme schopni vytvořit,“ říká Dana Indráková, ředitelka Domova pro seniory ve Vyškově.

„Bohužel jsme neobdrželi žádné ochranné pomůcky, pouze ústenky, které by nás v případě propuknutí nemoci stěží ochránily. Zároveň jsme personálně již nyní na hraně možností. Je jen otázkou času, kdy odpadnou další pracovníci,“ doplnila ředitelka.

Chybí personál

„Abychom zajistili oddělený prostor pro případné nakažené, a ještě k tomu zajistili dost personálu, to je sci-fi. Máme dlouhodobý podstav, osm lidí nám chybí. Navíc nedokážeme se stávajícím vybavením a pomůckami dostatečně ochránit personál, který by se měl o nemocné starat. Teď vezu pár respirátorů, ale na to, abychom se starali o nemocné a zajistili bezpečí personálu, prostředky nemáme. Kromě toho není technicky možné vyčlenit a oddělit část míst pro nakažené,“ řekl Právu ředitel Domova seniorů Vojkov na Benešovsku Vladimír Koníček.

Jak dodává, v případě, že by měli nakaženého, nedokázali by ostatní ochránit. „Jsme proto domluveni s naším praktickým lékařem a nemocnicí v Benešově, že bychom nemocného převezli do nemocnice v Benešově na tamní vyčleněná lůžka.“

Klienty nepřijímají

Požadavek vyčlenit deset procent lůžkové kapacity pro nemocné s koronavirem splňuje Domov důchodců v Tmavém dole na Trutnovsku více než z poloviny. Domov s kapacitou sto lůžek jich mohl pro nakažené seniory okamžitě vyčlenit šest v odděleném bloku s vlastním vchodem. Domov ale i kvůli poslednímu nařízení ministerstva zdravotnictví umístit nově přijaté seniory do čtrnáctidenní karantény přijímání dalších klientů zastavil.