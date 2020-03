Noví slovenští poslanci složili slib v rouškách a rukavicích

Do budovy parlamentu nemá přístup veřejnost ani zástupci většiny médií. Přímý přenos zabezpečuje veřejnoprávní Rozhlas a televize Slovenska. Slib skládali poslanci do rukou odcházejícího předsedy parlamentu Andreje Danka, jehož Slovenská národní strana v únorových volbách nepřekročila pětiprocentní práh potřebný pro vstup do Národní rady.