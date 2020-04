Nikdo neví, kdy a pro koho se školy otevřou. Petice podepisují maturanti, učitelé i rodiče

Za zmatky už ale není ani tolik zodpovědný šířící se onemocnění covid-19, které děti i učitele doma uvěznilo, jako především nejasná vyjádření členů vlády nebo epidemiologů. Studenti i učitelé jsou čím dál tím víc naštvaní a chtějí jasně vědět, co se bude dít.

„Opravdu bych byla ráda, aby odpovědní nemátli učitelskou veřejnost a nejdřív spolu koordinovali postup a komunikovali pak navenek už plány a postupy. Tohle je strašlivé a společnosti to ubližuje,” píše na facebookové stránce Učitelé+ například pedagožka Petra Mazancová z Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích.

„Pro studenty znamená současná situace obrovský stres a nejistotu zejména proto, že neví, co všechno může nastat. Nemají ani přibližné určení toho, k jakému termínu se vlastně připravují,” popsala Novinkám situaci pedagožka z pražské střední školy.

Petice pro i proti otevření škol

Nejasná situace dává veřejnosti prostor pro sepisování petic, kterými chce na vládu tlačit. Už téměř 100 tisíc podpisů nasbírala od 5. dubna petice za uzavření škol do konce školního roku.

Podle jejích autorů by bylo jak v MHD, kudy by děti cestovali, tak ve školách obtížné dodržovat předepsaná hygienická pravidla.

Proti tomu naopak vznikla petice, která prosazuje otevření škol, alespoň na měsíc červen, jak to už dříve avizoval ministr školství Rober Plaga (za ANO).

„Cílem této petice je vyjádření nesouhlasu s bezprecedentním prodlužováním zavření škol na základě pouhé obavy do září 2020. Voláme po odborné platformě a hledání alternativ, které by všem dětem bez rozdílu umožnily kvalitní vzdělávání i v současné situaci. Není možné strašit veřejnost nepromyšlenými výroky o rouškách ve školách a rozestupech,” píše se v petici, kterou za tři dny podepsalo více než 13 tisíc lidí.

Vznikly i petice pro a proti absolvování maturitních zkoušek. Ta za prominutí maturit do úterního odpoledne nasbírala téměř 35 tisíc podpisů. Ta na to, aby zkoušky proběhly, naopak jen 75 podpisů.

Plaga: Rozhodnutí není na mně

Většina petentů se navíc obrací na ministra školství Roberta Plagu, ten ale varuje, že on v době nouzového stavu rozhodnutí udělat nemůže.

„Veškerá opatření v současné době vydává po dohodě s hygieniky ministerstvo zdravotnictví, a to tedy platí i pro oblast školství. My jako MŠMT s nimi intenzivně řešíme proveditelnost navrhovaných opatření v našich školách,” uvedl Plaga pro Novinky s tím, že na jeho resortu je až následné praktické řešení. Na to, zda se bude moci někdo do škol vrátit a kdy, nemá podle svých slov vliv.

Do školy jen maturanti

Proti zrušení maturitní zkoušky se ohradila i řada učitelů. „Odpuštění maturit je hloupost. Je to jedinečná zkouška a je to nefér vůči těm, kteří je už mají. Znehodnocuje to jak naši, tak jejich práci, a stavíme tak všechny na stejnou úroveň,” uvedla Novinkám učitelka Lucie ze Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady s tím, že mluví i za řadu svých kolegů.

Osobně nemá problém s tím být ve škole i v červenci, aby došlo k prozkoušení všech žáků.

Podobně mluví i celá řada dalších učitelů, kteří své názory šíří. Netrvají nutně na otevření škol pro všechny, ani na přijímacích zkouškách na základních ani středních školách, ale podporují, aby proběhly především maturitní zkoušky. Školy podle nich mají dost kapacit a tříd, aby zvládly maturitní ročníky rozdělit, a dodržely tak hygienická opatření.

„Navrhuji, aby žáci zůstali doma a pokračovala distanční výuka. Oproti tomu maturantům umožněme odmaturování v červnu,” píše například ředitel Integrované střední školy v Mladé Boleslavi Štefan Klíma.