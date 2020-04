New York žádá mobilizaci zdravotníků, má masivní nárůst obětí

„Příští týden to bude v New Yorku mimořádně těžké,“ řekl de Blasio televizi MSNBC. „V New Yorku, New Jersey, New Orleansu a na spoustě dalších míst. Nebude-li armáda plně mobilizována a okamžitě nevytvoříme něco, co tu ještě nebylo, tedy cosi jako všeobecnou mobilizaci veškerého zdravotnického personálu k boji na těch nejpotřebnějších místech, nemocnice ty lidi zachránit nedokážou,“ dodal starosta.