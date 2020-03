Nedotýkat se obličeje je velmi těžké, komentuje Washington Post rady odborníků

Zmiňovaný reportér si během necelé minuty přejel rukou po všech místech, kudy si infekční onemocnění dýchacích cest - včetně koronaviru - nacházejí cestu do lidského těla. Pokud se nakazíte chorobou COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, pak do vašeho těla pronikla očima, nosem nebo ústy přes obličejové sliznice.

Touto dobou už nepochybně většina diváků a čtenářů viděla či slyšela rady Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí, mezi nimiž se na předních místech objevuje "nedotýkejte se obličeje". Je to jedno z nejprostších doporučení, a přesto patří k nejtěžším z hlediska dodržování.

Ale není to tak docela naše chyba. Tyto zvyky si utváříme prakticky celý život. "Je velmi těžké to změnit, protože ani nevíme, že to děláme," řekl William Sawyer, rodinný lékař ve městě Sharonville v Ohiu, který založil neziskovou organizaci Henry the Hand, jež propaguje hygienu rukou. "Je to zvyk - a zvyky se těžko mění."