Nečekali jsme to, ale reagovali jsme rychle, tvrdí Vojtěch. O rezignaci neuvažuje

„Je to přesně o tom, že tyto věci se nedají predikovat. Je sice důležité být připraven, ale z mého pohledu je důležitější umět rychle reagovat. Troufám si říct, že jsme na vývoj reagovali velmi aktivně,” uvedl ministr kabinetu, který sice zavedl mnohá restriktivní opatření, ale ochranné pomůcky zatím občanům neposkytl.

Ten dělá to a ten zas tohle. A stát jen kouká. Češi si šijí a rozvážejí roušky Koronavirus

I přes náročnost posledních dní ministr o rezignaci neuvažuje. „Někdy je člověk možná z věcí otrávený, ale na druhé straně by mi to přišlo, jako kdyby kapitán opouštěl loď,” dodal ministr, který se neobává ani toho, že by jej mohl ve funkci vystřídat jeho náměstek a šéf ústředního krizového štábu Roman Prymula.