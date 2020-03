Nebyl v Itálii? Tak nás to nezajímá, slyšeli všude rodiče nemocného syna

Právo oslovila žena, která si nepřála zveřejnit své jméno a jejíž dvacetiletý syn je s velkou mírou pravděpodobnosti též na koronavirus pozitivní. Ve statistikách ale chybí: přestože jeho rodiče dělali co mohli, mladíka doposud nikdo neotestoval.

„Syn, který bydlí ve vlastním bytě, nám v neděli v noci volal, že se mu udělalo strašně zle. Měl vysokou horečku, zimnici, bolely ho všechny svaly a hlava. Začali jsme řešit, jak ho otestovat na koronavirus a obvolávali jsme všechny informační linky, protože on toho nebyl schopen,“ řekla Právu žena.

Veškeré linky byly ale nedostupné, nezbylo než vytočit zdravotnickou záchrannou službu. „Tam mě jen vyslechli a řekli, že oni řeší jen život ohrožující stavy a že máme zavolat na ta čísla, která jsme už zkoušeli bezvýsledně, případně kontaktovat praktického lékaře,“ sdělila Právu matka, jejíž syn ani necestoval do zahraničí, ani si nevybavuje, že by byl v kontaktu s někým, kdo by nakažený mohl být.

Úplně stejně pochodila, i když volala na nově zřízenou informační linku 1212. „Opět mi tam řekli, že mám volat na ta čísla, která jsem už zkoušela.“

Zoufalí rodiče zkoušeli volat i do pražských nemocnic, které už mají odběrová místa, jsou ale přetížená. „Dovolali jsme se na Bulovku a do Motola. Zeptali se jen, jestli byl syn v Itálii, nebo jinde v zahraničí. Když jsme řekli, že ne, tak jsme se rovnou dozvěděli, že ho testovat nebudou, leda že by přišel na odběrné místo, kde je ale fronta na několik hodin. To by ale v tom stavu, v jakém byl, nezvládl. Také nám přišlo nerozumné, aby stál někde ve frontě, kde může nakazit další lidi,“ vyprávěla žena.

Lékaři prioritně testují lidi s příznaky a cestovatelskou anamnézou, mezi stovkami nakažených v ČR se ale množí případy komunitního přenosu, čím dál tím víc lidí se nakazí uvnitř republiky.

Rodiče jsou v karanténě

„Na krajskou hygienickou stanici v Praze jsem se dovolala asi popadesáté. Tam mi řekli, že ho dají do pořadníku, ale že to bude trvat zhruba týden. Do včerejška prý po Praze jezdila jen jedna odběrová sanitka, nyní jezdí už tři,“ řekla.

Za praktickou lékařkou šel druhý den mladíkův otec. „Nechtěli jsme, aby syn vycházel z bytu. Lékařka vůbec nevěděla, co má dělat, ale napsala mu doporučení na testy,“ řekla matka.

„Měla jsem pocit, že o tom, co v těchto případech dělat, už vím všechno, ale zjistila jsem, že tu panuje akorát obrovský chaos. Buď se nikam nedovoláte, nebo to nikoho nezajímá. Zeptají se, jestli mu zabral paracetamol, a tím to končí,“ uvedla žena, jejímuž synovi se po dvou dnech vysoké horečky nakonec udělalo lépe.