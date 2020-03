Nakazit se může maximálně 20 procent světové populace, tvrdí epidemiolog

Jestliže se ukáže, že Čína neříkala pravdu o počtech potvrzených případů, mohlo by dojít k tomu, že by infekce zasáhla až dvacet procent globální populace, ale ne více,“ řekl Djaballah. „Nevěřím, že by mohlo být nakaženo 60 procent světové populace.“ Nepravděpodobných je i oněch dvacet.

Epidemiolog uvedl příklady: „Čína ohlásila více než 80 000 nakažených v populaci, která má 1,4 miliardy. (To by představovalo 460 000 nakažených na celém světě, byl-li by postižen - pozn. red.) Pokud by to v Číně bylo ve skutečnosti například 11 milionů, pak by ve světě mohlo být nakažených 62 milionů lidí.“ To je stále mnohem méně než 20 procent populace.

Evropa to podcenila

Epidemiolog také kritizoval některé evropské vůdce, že nekompetentně podcenili epidemie: „Domnívám se dvě věci. Za prvé tu byla arogance některých evropských vůdců vůči čínské epidemii a jejich myšlenka, že to nikdy nedospěje k jejich břehům. Za druhé by to mohla způsobit opakovaná ujištění čínských úřadů a samozřejmě i Světové zdravotnické organizace (WHO). Stejné chyby se ale udělaly nejen v EU, ale na celém světě.“

Zmínil, že je těžké v Schengenu uzavřít hranice mezi zeměmi. Upozornil, že i kdyby Itálie zakázala lety z Číny a dalších zemí s velkým počet nakažených, mohli se tito lidé do Itálie snadno dostat ze sousedních států. I tak ale zákazy letů redukují počet nakažených. Uvedl, že „je velmi jasné, že Itálie nebyla připravená a její zdravotnická infrastruktura se může brzo zhroutit, takže zvládání epidemie bude muset převzít armáda“.

Podle něj v Íránu a v Itálii může být zmutovaný virus: „Jsem přesvědčen, že Itálie a Írán se potýká s vyvinutou a vysoce nakažlivou verzí stejného koronaviru. Tradice a chování společnosti vedly k rychlému šíření a nákaze nejen v těchto zemích, ale i v sousedních státech. Předpokládám, že se v následujících týdnech objeví stejný vývoj jako v Itálii i ve Francie a ve Španělsku.“ Dodal, že v Íránu je situace ještě horší kvůli ekonomickým sankcím.

Co se týká výhrad ke Světové zdravotnické organizaci, ta dlouho odkládala vyhlášení pandemie, udělala to už ve středu večer, i když jinak vyzývala k nutnosti zasáhnout proti epidemii a neustávat v tom.

Djaballah varoval, že epidemie může propuknout znovu: „Jestliže bude mít během několika týdnů Korea epidemii z 90 procent pod kontrolou, zbylých deset procent může snadno vytvořit nová ohniska, jak se tomu stalo v jednom callcentru v Soulu.“