Nákaza v Itálii zřejmě kulminuje

Jak ve středu upřesnil Angelo Borrelli, šéf italské civilní ochrany, nejde totiž o vrchol jako v případě hory, ale spíše o jakousi plošinu na vrcholku kopce, jejíž velikost (tedy trvání v čase) bude záležet na tom, jak budou dodržována současná omezení. Pokud by se nyní uvolnila, mohlo by to znamenat, že se z pomyslné náhorní roviny stane jen meziplošina, od níž cesta bude znovu stoupat.