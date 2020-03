Na Slovensku je v karanténě jedna romská osada

„S lidmi z osady komunikujeme. Pokud by někdo porušil 14denní povinnou karanténu, ohlásíme to státní policii. Nemáme kompetenci ho zadržet,“ řekl primátor.

Premiér Igor Matovič (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti OLaNO) v pátek připustil, že pokud koronavirus propukne na Slovensku ve velkém, může to být právě v osadách podobných té gelnické.

Podle bývalého zmocněnce vlády pro romské komunity a člena krizového štábu Petera Polláka by bylo nejlepší umístit do některého karanténního zařízení všechny obyvatele osady, kteří přišli do styku se zmíněným mužem. Může se ale jednat o všechny obyvatele osady.