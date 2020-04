Na koronavirus zemřel kytarista Bucky Pizzarelli, hrál se Sinatrou

John „Bucky” Pizzarelli se narodil v Patersonu v New Jersey a na kytaru hrál osm desítek let. Doprovázel i legendárního Franka Sinatru a v Bílém domě koncertoval pro americké prezidenty Ronalda Reagana a Billa Clintona.

„Jazzová kytara by nebyla tím, co je dnes, bez Buckyho Pizzarelliho,” řekl kytarista Frank Vignola. „On a Freddie Green byli zodpovědni za styl hraní na doprovodnou kytaru, který přežil až do roku 2020.“