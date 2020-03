Na kolejích UK a ČZU se konaly studentské večírky. Šířil se koronavirus

ČTK to dnes řekl mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Podobné akce studentů se konaly také na kolejích České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), kde se zřejmě i kvůli nim začala šířit nákaza novým koronavirem mezi ubytovanými. Vyplývá to z informací na webu školy.

To by mohlo být důvodem k ukončení ubytování těchto studentů na kolejích. Univerzita zároveň již o tom, co se stalo, informovala školy v zemích, odkud studenti do ČR přijeli. Podle informací ČTK šlo hlavně o studenty z Itálie a Španělska.