Na jedné lodi: zaměstnanci domova pro seniory zůstali bydlet s klienty

Ochránit své klienty na úkor vlastního osobního života se rozhodli zaměstnanci domova pro seniory v České Kamenici. S klienty v pokročilém věku, kteří během pandemie koronaviru patří mezi nejohroženější skupinu obyvatel, se rozhodli zůstat v karanténě přímo v domově. Nejezdí domů a bydlí v práci.

Devatenáct lidí v dobrovolné karanténě

V domově v České Kamenici sedmnáct kilometrů od Děčína se starají o 68 klientů. Už první vládní opatření pro ně představovala velkou komplikaci. Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek se tak rozhodli z bezpečnostních důvodů přejít k radikálnímu řešení. Tedy uzavřít se i s klienty v domově a vůbec nevpouštět veřejnost.

Klienti domova jsou si vědomí, co pro ně zaměstnanci dělají. Foto: Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice

Zaměstnanci zůstávají v uzavřeném areálu a mohou vyjít pouze na dvůr. Nařízení se týká jedenácti pečovatelek, třech zdravotních sester, vedoucí přímé péče a s nimi dvou kuchařů a dvou uklízeček.

Nařízení oznámili i na svém facebooku.

Karanténa na dobu neurčitou

Non-stop pobyt zaměstnanců v domově plánují v České Kamenici zatím do 15. dubna. Co bude potom, zatím netuší.

„Předpokládáme, že ještě pořád bude trvat nebezpečí, ale snažíme se do té doby předzásobit jak ochrannými pomůckami, tak desinfekčními prostředky. Nemáme totiž tolik personálu, abychom mohli jedna ku jedné vyměnit posádku lidí. Takže pak budou muset chodit děvčata normálně do práce, ale budou muset v maximální míře dodržovat veškeré předpisy hygienické, bude to opravdu hodně, hodně těžké,“ popsala Novinkám možný vývoj ředitelka ústavu Šárka Kopáčková.

Opatření zavedli i kvůli lehkovážnosti některých příbuzných klientů. Někteří se například pokoušeli kontaktovat své příbuzné skrz okno. I to však představuje pro seniory velké riziko. Dle slov ředitelky, se ale situace už zlepšila. „Dělo se to spíše ze začátku, kdy ještě byla situace neznámá, teď už si to lidé začali více uvědomovat.”

I rodinní příslušníci zaměstnanců svým blízkým drží palce. Ředitelka je s nimi v každodenním kontaktu. „Je tam obrovské odhodlání, obrovská zodpovědnost a obrovská podpora od okolí,“ zmiňuje Kopáčková.

Podpora

„Zaznamenáváme velké pochopení i od klientů. Vědí, že to, co děvčata dělají, je mimořádné, že to není klasická situace. Takže přijímají s pokorou to, že některé nadstandartní úkony péče nemohou být. Nemůžou probíhat volnočasové aktivity, protože na to prostě už není v tuhle chvíli kapacita,“ popisuje.

„Den probíhá normálně jako pracovní den s tím, že večer samozřejmě mají děvčata chvíli na to, aby si oddechla, popovídala, pobavila se, v mezích možného,“ přibližuje denní rutinu ředitelka.

Karavanové městečko

Podobné opatření zavedli i v zařízení Alzheimer Home, kde se velká část zaměstnanců také zabydlela v práci.

„Z důvodu postupu pandemie COVID-19 a rostoucích rizik pro klienty sociálních služeb se ALZHEIMER HOME rozhodl přistoupit k maximální koncentraci pracovníků do všech svých zařízení a minimalizaci jejich cest do a ze zaměstnání veřejnou dopravou. Počet zaměstnanců, kteří se rozhodli „bydlet“ v našich domovech s klienty se v posledním týdnu významně zvýšil,“ zmiňuje centrum.

V Alzheimer Home vybudovali pro zaměstnance karavanové městečko. Foto: Alzheimer Home

V centru pracují všichni zaměstnanci v respirátorech třídy FFP2, které zajišťují 95% ochranu. Také vyrábí vlastní jednorázové roušky z dvojité vrstvy materiálu, kterými jsou zaměstnanci vybavení na pobyt mimo pracovní dobu. Rozhodli se také vytvořit mimořádné zázemí pro zaměstnance.

„Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR vyčlenit nejméně 10 % kapacity pro případnou karanténu nemocných klientů však prostorově i provozně významně zkomplikoval možnost ponechat dostatečné zázemí pro nepřetržitý pobyt zaměstnanců v areálech našich domovů a jejich střídání v jedno a dvoutýdenních cyklech,” popisuje předseda zařízení pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou Boris Štastný.