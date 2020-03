Morální dilema lidí v karanténě

„Lidé v karanténě se tak často dostávají k morálnímu hlavolamu, kdy vědí, že by se měli starat o blaho druhých, ale zároveň myslí i na svou vlastní pověst a životní styl,” vysvětluje pro Time profesor etiky Jonathan Haidt ze Stern School of New York University, který sám karanténu absolvoval kvůli rozhovoru, který poskytl infikovanému jedinci.