Monacký plán B počítal poprvé s regentkou u žezla

V případě, že by se vladařův zdravotní stav zhoršil, monacká ústava předpokládá, že žezla by se chopil další člen panovnické rodiny Grimaldiů – Albertův syn Jacques, šestiletý chlapec, který má dvojče Gabrielle. „Protože je neplnoletý, zastupovala by ho matka,“ připomněl Bunte. Kdyby i ona onemocněla, regentství by přešlo na princeznu Caroline (63), Albertovu sestru.