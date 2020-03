Vojtěch se omluvil lékařce, měl prý špatné informace

Vojtěch prohlásil v pátek večer na mimořádné tiskové konferenci, že lékařka ze soukromé laboratoře neodborně odebrala vzorky pozitivnímu pacientovi a nyní je v karanténě na infekční klinice.

Bylo to jen pár hodin na to, co Novinky uveřejnily rozhovor se Soňou Pekovou z laboratoře Tilia. V něm mluvila o tom, co následovalo poté, co samoplátce na jejich žádost otestovala a odhalila dva pozitivní vzorky. Krom sprchy výčitek ze Státního zdravotního ústavu dostala ve své práci od ministerstva zdravotnictví stopku.

Ministr se během sobotního dopoledne lékařce omluvil, dostal prý od kolegů špatné informace.

Původní oznámení ministra však krom dotčené, muselo vyděsit i řadu lidí, kteří s ní přišli do kontaktu. Ovšem zbytečně.

„U druhého pozitivního případu, pána, který nekontaktoval krajskou hygienickou stanici ani lékaře a tuto laboratoř si vyhledal, šel tam osobně nechat se otestovat, odebrala ho zaměstnankyně, která má toto na starosti v této soukromé laboratoři. A podle všeho odebrala vzorky velmi nestandardním způsobem tak, že paní doktorka je nyní v karanténě Na Bulovce, protože tam je velké riziko, že se nakazila od tohoto pacienta, který nakonec byl pozitivní,“ prohlásil na konci své páteční tiskové konference Vojtěch.

Se vzorkem Soňa Peková pracuje v biohazard boxu, kde je to pro ni zcela bezpečné. Foto: Petr Horník, Právo

Jeho slova záhy potvrdila i hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová a dodala: „Sama si uvědomila, že to nebylo úplně v pořádku. Takže teď je na klinice na Bulovce. To jen uvádím k tomu, že musíme dbát na to, aby ty laboratoře měly kvalitu a postupovaly standardním způsobem.“

Lékařka ze soukromé ordinace, jež s redakcí ještě v pátek odpoledne dělala rozhovor, i po 20. hodině, tedy v době konání tiskové konference, seděla ve své laboratoři. Na naši otázku, jak se cítí, odepsala pouze to, že ji už bolí záda z toho sezení. Nevěřila, že by o jejím zdravotním stavu ministr veřejně lhal.

Vzorek muži nikdo v laboratoři neodebíral

Její laboratoř Tilia je jediným soukromým pracovištěm, které do čtvrtka testovalo samoplátce a odhalilo dva pozitivní případy nákazy.

„Jsem doma, zcela v pořádku. Jsem jediná lékařka na našem pracovišti, takže pan ministr skutečně mluvil o mně. Ovšem to, co řekl, je hrubě nepravdivá informace a já bych skutečně byla ráda, kdyby pan ministr nešířil informace o mém zdravotním stavu, natož lživé,“ sdělila Právu Soňa Peková a dodala, že by se v žádném případě ani nemohla nakazit způsobem, který Vojtěch popsal.

„U nás nemáme odběrové místo. Tedy nikomu vzorky fyzicky neodebíráme. Buď nám je vozí kurýr nebo je přinese klient osobně ve formě, která je předepsaná. Tak to bylo i u pána, kterého pan ministr zmiňoval. Tento člověk přinesl svůj vzorek důkladně zabalený a předal mi ho do ruky,“ dodala lékařka Peková.