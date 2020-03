Lidé z Litovle a Uničova čelí po konci karantény nevraživosti i výhrůžkám

Karanténa, kdy byla oblast na dva týdny uzavřená, skončila v noci na pondělí. Ostrý nesouhlas s tím projevují zejména lidé z nedaleké stotisícové Olomouce, kteří se obávají šíření koronaviru.

„Kdo to dovolil?? Zamoří celou Olomouc. Měli to ještě nechat zavřené, otevření je nezodpovědné,“ stojí v příspěvku ve Facebookové skupině Milujeme Olomouc.

A není to zdaleka jediná podobně laděná reakce na otevření oblasti, v níž žije zhruba 24 tisíc obyvatel.

„Když potkám u nás někoho z Litovle, rozbiji mu hubu! Má sedět doma na zadku,“ lze číst také na sociálních sítích.

„Jediná rada. Nečíst to. Ono je to přejde. Chce to čas. Ono se jim to vrátí,“ okomentovala podobné příspěvky na Facebooku Lucie Skopalová.

„Je to taková obrácená strana mince, která se asi dala čekat. Ta negace je ale nepřiměřená, připadáme si jako zombie, kteří by měli nakazit všechny. Myslím, že kdybych teď jel do hypermarketu v Olomouci a řekl, že jsem z Litovle, tak mě tam ubijí rohlíky,“ řekl Právu starosta Litovle Viktor Kohout (SNK).

Emoce zašly podle něj tak daleko, že někteří lidé, kteří chtěli jet v pondělí do práce, nakonec zůstali doma poté, co se dozvěděli, že kolektiv je nechce přijmout. „Přitom jsou zdraví,“ zdůraznil Kohout.

S podobnou nevraživostí i výhrůžkami se setkávají také lidé z Uničova. „Myslím, že za této situace je třeba apelovat na okolní vnější svět, který se pro nás otevřel, že venku jsou u nás jen lidé zdraví. Ti, co mají od hygieny nařízenou karanténu, jsou doma,“ řekl Právu uničovský starosta Radek Vincour (ODS).

Pozitivní podle něj je, že lidé mohou konečně jít na procházku, mají volnější pohyb. „Bál jsem se, že se lidé budou chovat jako zvířátka, která pustí z ohrady, ale musím říci, že se to nekoná,“ poznamenal Kohout.

Jeho slova dokreslovalo v pondělí téměř liduprázdné náměstí Přemysla Otakara v centru Litovle. Jen málo lidí spatřil zpravodaj Práva i v litovelských ulicích. Lidé jsou opatrní a s rouškami si vyřizují jen nezbytné věci.

Téměř liduprázdné bylo v pondělí i náměstí Přemysla Otakara v centru Litovle. Foto: Miloslav Hradil, Právo

Pouze v parčíku poblíž centra Litovle bylo možno spatřit pár žen s dětmi. „Jsem ráda za to uvolnění. Už to doma bylo k nevydržení. Je to krásný pocit. Ještě v neděli ráno jsem nevěřila, že karanténa skončí,“ svěřila se jedna z maminek.

Kohout připustil, že i někteří lidé v Litovli říkají, že karanténa měla ještě pokračovat, protože se bojí dalšího rozšíření nákazy.

„Jiní jsou rádi, protože vydržet dlouho doma s dětmi a nejít ani na zahradu, to je ubíjející a psychicky náročné. Myslím, že většina je ráda, že už tu platí stejný režim jako jinde,“ doplnil litovelský starosta.