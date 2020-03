Lidé vyrazili do přírody i do parků, ne vždy dodržovali nařízení

Slunečné počasí vylákalo v sobotu mnoho lidí ven do přírody. Někteří vyrazili navzdory doporučením omezit co možná nejvíce styk s dalšími lidmi do parku, další nazuli kolečkové brusle, případně nasedli na kola. Další lidé vyrazili na víkend na chaty a chalupy.