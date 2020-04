Lékaři řeší jen virus. Pozor na jiné nemoci

„Všechno se dnes točí kolem koronaviru. Nejsou to jen onkologické diagnózy, ale spousta jiných závažných onemocnění, co potřebují akutní péči,“ řekl Právu onkolog a hematolog Pavel Klener. „Odkládají se operace, a to může zejména v onkologii mít nepříznivé důsledky na vývoj onemocnění. Řada pacientů na to může doplatit,“ míní.