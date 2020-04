Legendární Baťův letoun Lockheed Electra pomáhá v boji proti šíření koronaviru

„Převáželi jsme ochranné pomůcky, které jsou vytvořené ze základů potápěčské masky. Tuto akci jsme spustili poté, co jsme se přihlásili do akce Piloti lidem. Slovo dalo slovo a v sobotu večer nám z projektu zavolali, zda bychom nepomohli. Electra byla připravená, my taky. Tak jsme letěli. Pan Baťa by byl z takové pomoci nadšený,“ sdělil Právu pilot Nikola Lukačovič.

„V rámci projektu Piloti lidem to u nás nebylo první letadlo, ale je samozřejmě úžasné vidět, když se do pomoci zapojí i takový legendární stroj jako je právě Baťova Lockheed Electra 10A. Akce to byla rychlá, což je v současné době třeba a my jsme připraveni pomoci,“ řekl Právu člen představenstva Letiště Brno Zdeněk Šoustal. Brněnské letiště těmto letům v rámci projektu Piloti lidem odpouští veškeré letištní a handlingové poplatky. „To je to, co kromě bezproblémové předávky materiálu a odbavení můžeme udělat,“ dodal Zdeněk Šoustal.