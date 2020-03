Kvůli koronaviru ubývá dárců krve. Nebojte se a přijďte, prosí nemocnice

Darovat krev mohou lidé ve věku 18 - 65 let, musí vážit víc než 50 kilo. Dárci krve nesmí trpět závažnějším onemocněním nebo takové onemocnění prodělali. Jsou to například lidé, kteří v minulosti prodělali infekční žloutenku typu B nebo C, syfilis, tuberkulosu, břišní tyfus, nebo některé tropické choroby, lidé s nádorovým onemocněním nebo s cukrovkou, těžkými formami alergie nebo lidé s epilepsií.