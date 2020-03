Kvůli koronaviru nevyjedou výletní lodě

O zrušení plaveb rozhodla jako jedna z prvních společnost Viking Cruises, která je neobnoví minimálně do prvního května. O pozastavení rozhodla také firma Saga, rovněž na zbytek března i dubna. „Zdraví našich zákazníků i kolegů je pro nás na prvním místě,” uvedl mluvčí společnosti s tím, že klienti mohou zažádat o plnou refundaci, nebo kredit na některou z budoucích plaveb.

Na 60 dní uzemní všechny své plavby společnost Princess Cruises, do konce března pak Disney Cruises.

Obdobný postoj zaujala rovněž jedna z největších plavebních společností Royal Caribbean, která odpískala plavbu na lodi Jewel of the Seas poté, co se dva tamní pasažéři museli nechat otestovat na přítomnost koronaviru. Přestože měli negativní výsledek, plavidlo zůstalo zakotvené v Dubaji.